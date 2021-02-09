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Захарова прокомментировала "унижение" Борреля в Москве

21:06
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Эти заявления – часть информационной кампании Запада

Европейские СМИ, критикующие главу дипломатии ЕС за визит в Россию, сами унижают Жозепа Борреля. А представляют это так, что его якобы унизили в Москве. Все это – часть информационной кампании, развязанной Западаом, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что "истерика" Запада не изменит политику Москвы

"Выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания... даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава европейской дипломатии посетил Россию 4-6 февраля. В эти дни Москва объявила о высылке трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии – они посещали несанкционированные митинги. В Европе визит посчитали неудачным и обрушились с критикой на Борреля. Захарова отметила, что европейские политики бегают по замкнутому кругу, а Жозепа Борреля "сделали крайним".

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