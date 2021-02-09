Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз

Королевских титулов у мальчика не будет – отец не тех кровей

Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой. У принцессы Евгении Йоркской родился сын. Как сообщила королевская семья в Instagram, вес малыша - 3657 граммов.

30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отец – средний сын королевы принц Эндрю – стал объектом сексуального скандала: его обвинили в насилии над несовершеннолетней, так что пришлось сложить герцогские полномочия.

Сын Евгении стал девятым правнуком королевы Елизаветы II, мальчик занял 11-е место в линии наследования британского престола. Его отец - европейский бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк. Поскольку происхождения он не королевского, у отпрыска не будет никаких титулов – если только не вмешается Ее Величество, сообщает Express.

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