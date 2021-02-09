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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,12 миллиона

21:38
  • вторник
  • 09 февраля 2021

Умерли за 24 часа более 8 тысяч пациентов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 304 тысячи. Подсчеты на основании официальных данных ведет Всемирная организация здравоохранения.
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По данным, полученным ВОЗ к 19:10 мск 9 февраля, количество заболевших в мире за 24 часа увеличилось на 304 166. Общее число заболевших за время пандемии достигло  106 125 682. Умер за сутки 8021 пациент с коронавирусом, всего в мире зафиксировано 2 320 682 летальных исхода.

Лидируют по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему Соединенные Штаты - 26 746 377. На втором месте Индия - 10 847 304, на третьем Бразилия - 9 524 640.

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