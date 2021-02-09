Второй процесс импичмента Трампа начался в американском Конгрессе

Сенаторы выясняют, насколько соответствует закону сам процесс

Голосованием по вопросу о формате процедуры разбирательства начался в Сенате Конгресса США процесс об импичменте в отношении экс-президента Дональда Трампа. Резолюцию поддержали 89 сенаторов, 11 выступили против.

Законодатели перешли к обсуждению конституционности самого разбирательства в отношении бывшего президента. Дебаты продлятся четыре часа. Затем последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс- хозяина Белого дома, передает ТАСС.

Отставка Трампа задним числом состоится, если за нее проголосуют две трети Сената. В этом случае экс-президент лишится льгот и бонусов, которые полагаются всем бывшим президентам. Это, в частности, пенсия в размере около 220 тысяч долларов в год, постоянная охрана и личный офис.

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