Пять человек ранены в результате стрельбы в американской клинике

В здании прогремел взрыв

Персонал клиники в американском городе Баффало, штат Миннесота, эвакуирован после стрельбы и взрыва в здании. Как сообщают местные СМИ, ранены по меньшей мере пять человек.

Как пишет газета Star Tribune со ссылкой на местную полицию и службу по чрезвычайным ситуациям, стрелявший был задержан. Однако спустя примерно полчаса в здании сработало взрывное устройство, персонал пришлось эвакуировать.

По словам свидетелей, медики выносили из здания нескольких женщин, у одной из них – три пулевых ранения. По данным местных СМИ, есть подозрение о заложенной бомбе в расположенном неподалеку от места происшествия отеле Super 8.

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