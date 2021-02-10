Сенат признал импичмент Трампу конституционным

С этим согласились 56 законодателей

Во вторник, 9 февраля, Сенат Конгресса Соединенных Штатов подтвердил, что процедура импичмента в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа является конституционной, передает ТАСС.

С тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, согласились 56 сенаторов, против высказались 44 законодателя. Уточняется, что обвинители из Палаты представителей Конгресса и адвокаты Трампа выступали с доводами на протяжении четырех часов.

Теперь в течение двух дней каждой из сторон предоставят до 16 часов, чтобы та изложила доводы с возможностью проведения прений. Верхняя палата будет собираться каждый день, пока не проведет итоговое голосование.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в тот момент утверждали итоги президентских выборов. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

Перед инцидентом Трамп обратился к демонстрантам, заявив, что не признает поражение на выборах. Он призвал сторонников продолжать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Эти высказывания были расценены демократами в Конгрессе как подстрекательство к штурму Капитолия.

В январе большинство членов Палаты представителей одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, вопрос перешел на рассмотрение Сената.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"