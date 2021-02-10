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В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии россиян

07:44
  • среда
  • 10 февраля 2021

По мнению Сергея Миронова, можно, к примеру, увеличить взносы в ПФР для богатых

Депутат Государственной думы и глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с порталом URA.RU назвал три способа повысить пенсии граждан страны.

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"Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 триллиона рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии", - заявил Миронов.

Вторым способом он назвал увеличение взносов в Пенсионный фонд для богатых россиян. Как подчеркнул парламентарий, большинство граждан сейчас отдает фонду 22% от своих доходов, вместе с тем с доходов выше 1 миллиона 465 тысяч в год отчисления составляют всего 10%.

Третьим источником увеличения пенсий может стать срезание непрофильных расходов ПФР, заключил глава партии. Работа фонда, уточнил он, сегодня непрозрачна, много денег уходит, в частности, на услуги пиарщиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что направленная на повышение благосостояния россиян работа правительства будет продолжена. "С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться", - отметил кремлевский спикер.

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