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МИД назвал сроки закрытия генконсульства США во Владивостоке

08:05
  • среда
  • 10 февраля 2021

Это одностороннее решение Вашингтона

Руководитель представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке Андрей Броварец сообщил в интервью, что генеральное консульство Соединенных Штатов в городе могут закрыть к середине весны.

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"Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", - сказал дипломат.

Вместе с тем Броварец выразил надежду на то, что Штаты пересмотрят свой вердикт, так как он идет вразрез с тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.

Решение о закрытии генконсульства США во Владивостоке было принято в декабре 2020 года занимавшим тогда пост госсекретаря Майклом Помпео. СМИ писали, что это связано с действиями России в 2017 году, когда Москва сократила численность американских дипломатов.

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