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Российский фильм вошел в шорт-лист "Оскара"

08:14
  • среда
  • 10 февраля 2021

Церемония вручения наград состоится 25 апреля

Пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук представила короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

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В него попала картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Всего в перечне 15 лент. Помимо работы Кончаловского, туда также попали, в частности, "Шарлатан" Агнешки Холланд, "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Коллектив" Александра Нанзу и "Двое из нас" Филиппо Менегетти.

"Дорогие товарищи!" - черно-белый фильм о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем исполнила Юлия Высоцкая. Ранее лента удостоилась специального приза на Венецианском кинофестивале.

93-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

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Кадр из фильма "Дорогие товарищи"
Кадр из фильма "Дорогие товарищи"
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