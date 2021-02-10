Российский фильм вошел в шорт-лист "Оскара"

Церемония вручения наград состоится 25 апреля

Пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук представила короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

В него попала картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Всего в перечне 15 лент. Помимо работы Кончаловского, туда также попали, в частности, "Шарлатан" Агнешки Холланд, "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Коллектив" Александра Нанзу и "Двое из нас" Филиппо Менегетти.

"Дорогие товарищи!" - черно-белый фильм о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем исполнила Юлия Высоцкая. Ранее лента удостоилась специального приза на Венецианском кинофестивале.

93-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"