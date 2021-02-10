Константин Симонов: "Не стоит надеяться только на нефть-кормилицу"

За экономический рост должны отвечать и другие отрасли

Цена нефти Brent накануне впервые с начала 2020 года превысила 61 доллар за баррель. О ситуации на нефтяном рынке и перспективах российского бюджета с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Еще несколько месяцев назад такая цена казалось пределом мечтаний. Время летит быстро и мы забываем события марта-апреля, когда на рынке была ценовая катастрофа. Сейчас безусловно цена выше цены отсечения, заложенной в бюджет. Это значит, что мы можем не только пополнять бюджет, но и немножечко откладывать. Но очевидно, что ситуация еще достаточно хрупкая.

Наверное, не стоит все наваливать на "нефть-кормилицу". Может быть, нефть не будет за все отвечать, потому что нефть способствует наполнению бюджета. В прошлом году доля нефтегазовых доходов в бюджете упала примерно с 40 до 30%. Я бы хотел спросить у агрессивных сторонников ресурсного проклятья: "Если вы говорили, что без нефти у нас появится другая экономика, может, она уже выйдет из-за угла?" Когда вы говорите: "нефть, экономический рост", давайте все-таки за экономический рост будет не только нефть отвечать, но и какие-то другие индустрии тоже".

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