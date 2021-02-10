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Иммунолог объяснила роль детей в формировании коллективного иммунитета

08:50
  • среда
  • 10 февраля 2021

Детям пока не делают прививки от COVID-19

Дети пока не могут вакцинироваться от коронавируса, однако это не помешает формированию коллективного иммунитета, уверена израильский иммунолог Полина Степенская.

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"В Израиле уже привито 3,5 миллиона, плюс еще 700 тысяч человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами", - отметила эксперт.

По ее словам, рассчитать количество иммунизированных людей, необходимых для выработки коллективного иммунитета, можно благодаря специальной формуле.

"Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы - переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе", - подчеркнула Степенская.

Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 75% населения имели иммунитет к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

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