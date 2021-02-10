Иммунолог объяснила роль детей в формировании коллективного иммунитета

Детям пока не делают прививки от COVID-19

Дети пока не могут вакцинироваться от коронавируса, однако это не помешает формированию коллективного иммунитета, уверена израильский иммунолог Полина Степенская.

"В Израиле уже привито 3,5 миллиона, плюс еще 700 тысяч человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами", - отметила эксперт.

По ее словам, рассчитать количество иммунизированных людей, необходимых для выработки коллективного иммунитета, можно благодаря специальной формуле.

"Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы - переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе", - подчеркнула Степенская.

Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 75% населения имели иммунитет к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

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