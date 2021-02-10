Жителей 12 российских регионов предупредили об опасной погоде

Существует угроза нарушения работы систем жизнеобеспечения

В двенадцати регионах России синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На юге Западной Сибири и на территории европейской части страны ожидают выпадения почти двух месячных норм осадков.

В Магадане порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Люди в соцсетях публикуют впечатляющие кадры: ветер срывает кровлю с жилых домов и торговых центров, сбивает с ног пешеходов. Поваленные строительные конструкции повредили несколько машин. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Школьникам рекомендовано остаться дома, передает "ТВ Центр".

В Курской области ограничены пассажирские перевозки. Спасатели разворачивают на трассах пункты обогрева, где водители и пассажиры могут отдохнуть, выпить горячий чай, зарядить телефоны. За ситуацией на дорогах следят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. В Белгородской области - штормовой ветер.

На юге России устраняют последствия ледяного дождя. В Краснодарском крае на дорогах - серьезные пробки. В Тихорецком районе спасатели с помощью спецтехники освободили несколько застрявших легковых автомобилей и большегруз.

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