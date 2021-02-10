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Лавров назвал Россию гарантом демократичного мироустройства

09:14
  • среда
  • 10 февраля 2021

Дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник

Российские дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник. Он появился в 2002 году по указу президента. Выбран он не случайно - именно в этот день  10 февраля 1549 года  в России был образован Посольский приказ.

С тех пор дипломаты служат своей стране, добиваясь мира и благополучия. Во время пандемии они проделали огромную работу по возвращению домой российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за границей.

Сейчас Россия поддерживает дипотношения с 250 странами мира, имеет более 140 дипломатических представительств.  Поздравляя своих коллег  с праздником, глава ведомства Сергей Лавров рассказал об актуальных задачах дипломатии.

"Мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия – один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Сейчас на повестке дня – дальнейшая работа над комплексным обустройством "евразийского дома", гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов. В фокусе самого пристального внимания остается упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности", - заявил Сергей Лавров.

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