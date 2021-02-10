Сирийские архитекторы начали восстановление старейшей мечети Алеппо

Ее фактически строят заново по довоенным фотографиям

В сирийской провинции Алеппо началось восстановление исторической мечети. Памятник культуры 14 века был практически полностью разрушен террористами. По фотографиям архитекторы воссоздали чертежи внутреннего убранства, но многие элементы утрачены навсегда.

Одну из старейших мечетей Алеппо "Эль Отруш" в целости сегодня можно увидеть только на довоенных фото и в компьютерной программе. Чертежи не сохранились. Архитектору Ахмаду Эль Хусейни пришлось воссоздавать их самому, подгоняя в графическом редакторе каждый сантиметр.

"К нам обратились власти города с просьбой создать макет разрушенной мечети. Эскизы делали сами, создали макет, ориентируясь на несколько снимков", - рассказывает он.

Мечеть во время освобождения города оказалась в эпицентре боев за Восточный Алеппо. Стены прошиты пулями. Повреждены мукарнасы - ажурные своды арок. Снесен купол минарета.

Руины строители разбирали несколько месяцев. Старые камни пронумеровали, чтобы не было путаницы. И, где возможно, вернули их в стены.

Арабески и орнаменты, характерные для архитектуры 14 века, когда и была построена мечеть, воссоздают на специальном станке. Стараясь сохранить все узоры, которые в Средневековье украшали стены, окна и двери.

Первый азан с минарета полностью восстановленной мечети муэдзин, не исключено, прокричит уже осенью. К этому сроку строители надеются завершить все работы. Своего часа ждут еще десятки небольших, или, как их называют, квартальных мечетей. Порой они значительно старше мечетей соборных. Ведь это первые, самые ранние памятники исламской цивилизации на территории Сирии, многим из которых - более тысячи лет.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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