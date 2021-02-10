Власти Чили договорились о возможных поставках вакцины "Спутник V"

Поставки начнутся после одобрения местного регулятора

Ещё одна страна, где ждут поставок "Спутника V" - Чили. Как сегодня сообщил глава Минздрава этой страны, договорённости уже достигнуты.

Возможность получения российского препарата обсудили с нашими дипломатами и власти Молдавии. На следующей неделе первая партия "Спутника" прибудет в Венесуэлу. По словам президента республики Николаса Мадуро, сначала прививать будут медперсонал и людей из групп риска.

Тем временем, плановая вакцинация медиков "Спутником V" завершается в Белоруссии. А накануне крупная партия прибыла в Сербию, уже на этой неделе там ждут делегацию из РФПИ и института Гамалеи на переговорах о производстве нашего препарата на территории Сербии.

Российскую вакцину зарегистрировали 23 государства. Ну а первой страной в ЕС, где одобрили применение "Спутника V", стала Венгрия.

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