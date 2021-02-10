ВОЗ предупредила о расширении географии новых штаммов коронавируса

"Британский" вариант найден уже в 86 странах

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что первоначально обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса на минувшей неделе выявили еще в шести странах. Теперь их общее число достигло 86, передает ТАСС.

В организации добавили, что также расширилась география штаммов из ЮАР (найден в 44 странах) и Японии (15). Как уточнили в ВОЗ, возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам в целом свойственно постоянно меняться.

Ранее в ВОЗ назвали маловероятным лабораторное происхождение COVID-19. Такой вывод был сделан по итогам визита экспертной группы в китайский город Ухань. В организации уточнили - вирус, скорее всего, начал распространяться у летучих мышей, но в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

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