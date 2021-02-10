"Правда глаза режет": МИД осудил попытки Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт

У самой платформы претензий к странице нет

Попытки Украины заблокировать Twitter-аккаунт крымского представительства Министерства иностранных дел России выглядят странно, отметил в беседе с РИА "Новости" исполняющий обязанности представителя МИД в Симферополе Артем Березовский.

"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно, - сказал дипломат.

Он добавил, что в Twitter крымского диппредставительства представлена только проверенная информация, а со стороны самой платформы никаких претензий не поступало.

Ранее с требованием блокировки выступило посольство Украины в Вашингтоне. К нему присоединились МИД страны и ее генконсульство в Сан-Франциско. По мнению Киева, публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как легитимные".

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение.

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