Невролог перечислила симптомы тихого инсульта

Их оказалось семь

Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков тихого инсульта. По ее словам, болезнь не всегда проходит без симптомов, порой о ней можно узнать, если внимательно следить за своим состоянием.

"Тихим или немым инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", - объяснила врач.

Долова призвала особое внимание уделять таким симптомам, как внезапные головокружения, нарушения походки, проблемы со зрением, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, а также онемение и слабость в конечностях.

Невролог подчеркнула, что при появлении этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, который после обследования подтвердит диагноз или опровергнет, передает АиФ.

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