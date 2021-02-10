ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Невролог перечислила симптомы тихого инсульта

09:20
  • среда
  • 10 февраля 2021

Их оказалось семь

Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков тихого инсульта. По ее словам, болезнь не всегда проходит без симптомов, порой о ней можно узнать, если внимательно следить за своим состоянием.

Россиян предупредили об опасности лекарств от насморка
Эксперт рассказал, может ли питьевая вода вызвать рак

"Тихим или немым инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", - объяснила врач.

Долова призвала особое внимание уделять таким симптомам, как внезапные головокружения, нарушения походки, проблемы со зрением, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, а также онемение и слабость в конечностях.

Невролог подчеркнула, что при появлении этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, который после обследования подтвердит диагноз или опровергнет, передает АиФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Инсульт
Инсульт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.