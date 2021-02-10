Роскачество предупредило о мошенниках в Telegram

Рост популярности мессенджера привлекает злоумышленников

Российская система качества отметила, что рост популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, в связи с этим необходимо соблюдать правила цифровой безопасности, передает РИА "Новости".

"Никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что скачивать софт лучше самостоятельно через Google, изучив отзывы пользователей. При этом с осторожностью следует относиться к советам "экспертов" по криптоактивам и вложениям.

Злоумышленники также могут отправлять юзерам сообщения от якобы службы поддержки с предложением установить дополнения к программе, в действительности же это будут шпионские приложения, через которые можно украсть персональные данные.

Не следует оплачивать через Telegram комиссии и взносы, кроме того, ни в коем случае не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка".

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