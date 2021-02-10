Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза появятся в Москве до конца года

Также увековечат память нескольких деятелей искусства и государственных деятелей

В Москве до конца года установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза, об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Мемориальные доски увековечат память Алексея Леонова, Владимира Касатонова, Ивана Злыденного, Николая Челнокова и Федора Акулишнина.

"Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали. Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять-семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу: ул. Новопесчаная, д. 19, корп. 3. Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову появится на фасаде д. 7 по ул. Маши Порываевой. Мемориальная доска на д. 31/13 в пер. Сивцев Вражек напомнит о том, что там жил Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Касатонов. Увековечит память Героя Советского Союза участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного мемориальная доска на фасаде д. 90 на Ленинском проспекте. На ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 1 откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

Также в 2021 году в столице увековечат память известных деятелей искусства и государственных деятелей. Мемориальная доска народному артисту СССР Юрию Никулину появится по адресу ул. Большая Бронная, д. 2/6, композитору Аркадию Островскому в Газетном пер., д. 13/15, министру газовой промышленности СССР Василию Динкову на ул. Спиридоновка, д. 21.

Отмечается, что решение установить мемориальные доски приняла специальная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры после рассмотрения ряда заявлений от госорганизаций, общественных объединений и юрлиц. Доски будут спроектированы и установлены за их счет. Инициалива может исходить и от частных лиц – для этого нужно обратиться в организацию, которая связана с деятельностью человека, память которого предлагается увековечить.

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