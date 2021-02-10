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В детском саду Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции

09:07
  • среда
  • 10 февраля 2021

СК ведет проверку

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю организовало проверку из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду "Родничок". Об этом пишет РИА "Новости".

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Произошла вспышка в феврале. Инфекцию выявили у пяти воспитанников и двух работников учреждения.

СК в ходе проверки даст оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Затем будет принято процессуальное решение. Возможно возбуждение дела по статье о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое отравление.

Ранее СМИ писали об отравлении в школе-интернате №2 Хабаровска в конце января у 16 детей и трех взрослых. Норовирус передался от сотрудников столовой через салат. 13 подростков были госпитализированы.

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