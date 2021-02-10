Москвичам предрекли серьезные испытания непогодой

На столицу идет рекордный снегопад

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в ночь на ближайшую пятницу в Москве начнется рекордный снегопад, который продлится до воскресенья.

Синоптики ожидают, что выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.

"Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов. Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем", - отметила Волосюк.

По ее словам, действующий суточный рекорд по осадкам для 12 февраля принадлежит 1973 году, это чуть более 7 миллиметров. В пятницу же ожидается как минимум 15 миллиметров.

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