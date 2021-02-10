ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам предрекли серьезные испытания непогодой

09:32
  • среда
  • 10 февраля 2021

На столицу идет рекордный снегопад

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в ночь на ближайшую пятницу в Москве начнется рекордный снегопад, который продлится до воскресенья.

Рекордные снегопады и аномальные морозы: непогода в России не отступает
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

Синоптики ожидают, что выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.

"Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов. Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем", - отметила Волосюк.

По ее словам, действующий суточный рекорд по осадкам для 12 февраля принадлежит 1973 году, это чуть более 7 миллиметров. В пятницу же ожидается как минимум 15 миллиметров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.