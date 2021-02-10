Путин рассказал о приоритетных задачах российских дипломатов

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел страны с Днем дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Глава государства отметил славные традиции российской дипломатии и ее вклад в решение глобальных и региональных проблем, сообщается на сайте Кремля.

"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах", - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что последовательные действия МИД позволили стабилизировать ситуацию в целом ряде горячих точек, а также обеспечить сотрудничество с большинством зарубежных партнеров.

Приоритетной задачей, продолжил президент, остается углубление евразийской интеграции. Также, по словам главы государства, следует активнее отстаивать интересы и права россиян за рубежом, принимать меры по укреплению позиций русского языка в культурном пространстве.

Ранее коллег с праздником поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что МИД углубляет сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, а Россия сегодня – один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"