Роспотребнадзор разработал новый экспресс-тест на COVID-19

Он гораздо быстрее обычной ПЦР

Роспотребнадзор сообщил у себя на сайте о разработке нового высокоточного теста для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции.

"Новый набор реагентов позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования - в три-четыре раза", - сказано в сообщении.

Уточняется, что общее время тестирования составит 1-1,5 часа. При обычной ПЦР на это уходит 4-5 часов.

Новый тест позволяет выявить носителей вируса на ранней стадии, что поможет усилить врачебный контроль и оперативно ограничить социальные контакты.

Для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности нового теста составили 100%. Сократить время тестирования же помогает технология петлевой изотермической амплификации.

Название нового теста - "АмплиСенс SARS-CoV-2-IT", регистрация состоялась 3 февраля.

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