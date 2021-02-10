Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для сезонных работ

Иностранной рабочей силы в стране стало меньше из-за пандемии

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос упрощения въезда в Россию мигрантов для участия в сезонных работах. Об этом пишет РБК, уточняя, что с соответствующей просьбой к заместителю председателя правительства обратился замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Тот в письме отметил, что нужно дополнительно привлекать мигрантов для некоторых сельскохозяйственных работ. При этом у кандидатов должны быть определенные знания и опыт.

Как уточнили в пресс-службе Минсельхоза, о привлечении мигрантов попросили также некоторые представители регионов и отраслевого сообщества.

Ранее СМИ писали, что Картофельный союз обратился с просьбой упростить ввоз иностранной рабочей силы к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В марте 2020 года Россия ограничила въезд для иностранных граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответственно, существенно замедлились потоки трудовой миграции.

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