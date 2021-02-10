Шеф-повар предложил вкусную "COVID-диету" для заболевших

Она поможет быстрее вернуть обоняние

У многих больных коронавирусом пропадают обоняние и вкус, а потому насладиться едой практически невозможно. С этим не согласен шеф-повар Дмитрий Табаков – он предложил меню для заболевших COVID-19, которое поможет быстрее вернуть утраченные вкус и обоняние.

Повар признал, что если обоняние пропало полностью, то никакие ухищрения не помогут его быстро вернуть. Однако если оно уже начало возвращаться, то ускорить этот процесс можно при помощи некоторых специй: кардамона, гвоздики, корицы, перца чили и других душистых приправ.

Табаков рекомендовал больным перейти на диетическое питание и стараться меньше есть фастфуда. Он отметил, что диетическая пища может быть очень вкусным, все зависит от рецептов и способов приготовления. К примеру, в готовке можно использовать топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло, передает слова повара 360.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"