Еще в трех ТЦ Москвы заработали пункты вакцинации от COVID-19

Прививку могут сделать все желающие

В Москве в среду, 10 февраля, еще в трех торговых центрах открылись пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь жители столицы смогут сделать прививку в ТЦ "Калужский", "Водный" и "Щелковский", рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.

Прививку могут сделать бесплатно все желающие. Для этого не нужна предварительная запись – с собой следует взять полис ОМС и паспорт.

При этом в торговых центрах "Океания" и "Город" уже завершилась вакцинация первым компонентом препарата, выездные бригады вкалывают вторую дозу тем, кто здесь уже получил первую.

На следующей неделе вторым компонентом вакцины начнут прививать в торговых центрах "Саларис" и "Л-153".

Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 17 января, первым открылся пункт в ГУМе. Сделать прививку также можно в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити") и ЮАО (ТРЦ Columbus). Кроме того, еще 100 пунктов развернуты при городских поликлиниках, они работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также привиться можно в 59 частных клиниках.

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