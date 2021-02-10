Россиянам рассказали, где в квартире нельзя ставить роутер

Электромагнитное излучение опасно

Чтобы избежать негативных последствий от воздействия электромагнитного излучения, роутеры для раздачи Wi-Fi в квартирах следует ставить только в нежилых помещениях. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал глава лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

"Излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека", - отметил эксперт.

Он добавил, что, таким образом, лучше точно не устанавливать устройство на рабочем месте или рядом с кроватью.

Лучше, заключил Ястребцев, выбрать для этого коридор. Так будет максимально безопасно.

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