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Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск

10:26
  • среда
  • 10 февраля 2021

СКР просит заочно арестовать его

Соратника Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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Следственный комитет просит заочно арестовать его на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Леонид Волков обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Межгосударственный розыск означает, что Волкова будут искать на территории стран СНГ. В настоящее время он находится за границей.

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