В России за сутки выявили меньше 15 тысяч заболевших коронавирусом

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 4 миллиона

В России за минувшие сутки выявили 14494 случая заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с середины октября. Общее число инфицированных достигло 4012710.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1441. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1169 человек, в Подмосковье - 650.

Выздоровели за сутки 22575 человек. Скончались 536 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 78134 человека. Общее число выздоровевших достигло 3516461.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 105,2 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 643514 человек.

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