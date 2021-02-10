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Рособрнадзор назвал число зарегистрировавшихся на ЕГЭ

10:43
  • среда
  • 10 февраля 2021

Основной этап экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2021 году сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены будут 795 тысяч школьников. Цифра включает выпускников нынешнего года и прошлых лет.

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"Формирование базы завершено, все заявления участников приняты", - приводит слова главы ведомства ТАСС.

Ранее Рособрнадзор представил проект государственной аттестации одиннадцатиклассников. Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Также предусмотрены резервные дни.

В конце января президент России Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

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