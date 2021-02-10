На Москву надвигается рекордный снегопад

Снег будет идти три дня

Снегопады и ледяной дождь на юге России. Во власти непогоды Краснодарский край, Ростовская область. А на Дальний Восток пришёл мощный циклон. В Магадане метель. Штормовой ветер срывает крыши домов. Нарушено авиасообщение. Жителям советуют по возможности не выходить на улицу.

Что температура на 10 градусов ниже климатической нормы - это еще полбеды. Штормовой ветер сбивает с ног, срывает кровли, выкорчеванные дорожные знаки, повисшие над проезжей частью линии электропередачи. Циклон над акваторией Охотского моря мигрирует от Камчатки до побережья Магаданской области. Порывы ветра до 30 метров в секунду. Аналогичная погода на Сахалине и в Хабаровском крае. Январь в России уже вошел в число 15 самых холодных за всю история метеонаблюдений.

А на юге страны февраль, видимо, попадет в историю, как самый снежный. Теряли время в многокилометровых заторах чуть ли не во всех городах Краснодарского края. Метель не прекращалась сутки. Сугробы из тяжелого снега превратились в кашу. На дорогах накат, гололедица и в соседнем регионе. Грузовики беспомощны перед подъёмами и неуправляемы на спусках. Сотрудники МЧС всю минувшую ночь вызволяли из кюветов большегрузы и легковушки на трассе М-4 "Дон". Снежный буран, оттепель и ледяной дождь, последовательно и основательно прошедшие по территории Ростовской области, превратили дороги и тротуары в каток. Жителей просят отложить поездки и не выходить из дома без необходимости.

В столичном регионе снег шёл всю минувшую ночь. Метеорологи предупреждают - это самый продолжительный снегопад за последние 3 года. Потому лучше пользоваться подземкой. На расчистку улиц вышла снегоуборочная техника. Главные городские магистрали, подходы к остановкам общественного транспорта, метро убирают в первую очередь.

Очередной циклон принёс потепление и снег. Экстремальных холодов пока не будет, а вот осадки не прекратятся. Апогея снегопад достигнет в пятницу. Продолжит идти и в выходные. Синоптики обещают - может выпасть до 30 мм осадков.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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