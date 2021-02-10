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Россияне выбрали лучших поэтов мира

10:55
  • среда
  • 10 февраля 2021

Все три лидера - классики

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, жители страны считают самым великим мировым поэтом Александр Пушкина, за него голоса отдали 78% респондентов, передает ТАСС.

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На второй строчке расположился Михаил Лермонтов (43%), на третьей - Сергей Есенин (37%).

Среди самых известных произведений Пушкина россияне выделили "Евгения Онегина" (40%), "Руслана и Людмилу" (32%) и "Капитанскую дочку" (22%).

Самой известной строкой участники опроса назвали "Я помню чудное мгновенье...".

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России.

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