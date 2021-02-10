Вспышка в Тироле и вакцинация в России: хроника борьбы с коронавирусом

В России ситуация благополучнее, чем в европейских странах

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 14494 новых случая коронавируса. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписаны 22575 человек. Накануне Минздрав включил россиян старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации от ковида. Между тем, иммунизация в регионах продолжается.

Прививка от коронавируса - теперь в национальном календаре вакцинации. Миндздрав рекомендует сделать ее, прежде всего, тем, кто в группе риска - людям старше 60. Также, по мнению врачей, не стоит откладывать прививку жителям городов-миллионников, вне зависимости от возраста, тем, кто работает в сфере обслуживания, образования. Ведь чем больше контактов, тем выше вероятность получить коронавирус.

Ответственно подходят к вопросу пенсионеры в Удмуртии: "Пожить еще хочу и коронавирусом не болеть. Хочется пожить, и чтобы все у нас было хорошо". Благодаря такой коллективной сознательности эпидобстановка в республике улучшается. Потому с 12 февраля в Удмуртии планируют снять ряд ограничений, главное из которых - обязательное ношение масок. Предполагается, что эта мера останется лишь рекомендательной.

Иммунизация в регионах продолжается. В Приморье открыты 50 пунктов, где можно сделать прививку. И уже все больше тех, кто получил оба компонента. Как раз вторым привиты и российские военные в Нагорном Карабахе. Миротворческий контингент - полторы тысячи человек - работает в непростых условиях. Дополнительная защита здоровья не помешает. Посольство России в США планирует прививать соотечественников "Спутником V". Идею положительно оценили в Москве.

Все больше стран рассчитывают на российский препарат. Он одобрен уже в 22х государствах. Власти Чили договорились о поставках в страну нашей вакцины. Ждут ее и в Венесуэле.

"Мы объявляем о прибытии первой партии "Спутника V" на следующей неделе. В первую очередь прививки сделаем всему медперсоналу, тем, кто наиболее подвержен заражению. Затем начнем вакцинировать педагогов и сотрудников социальных учреждений", - заявил президент страны Николас Мадуро.

Ситуация в Европе остается напряженной. В австрийских Альпах обнаружен крупнейший в Старом свете очаг южноафриканского штамма коронавируса. Выявлено 293 случая заражения. И если раньше любители горных лыж не могли попасть на зимние курорты, то теперь не могут оттуда выбраться. Выезд из точки массового заражения возможен только при отрицательном тесте на ковид.

В Британии всех привиться призывают даже звезды. Элтон Джон с экранов телевизоров рассказал о важности вакцинации и о том, что она безопасна. Затем спел прямо перед уколом.

В Китае, где все начиналось, оправдали летучих мышей. Не от них, по предположению ученых, коронавирус попал к человеку. Сейчас специалисты прослеживают цепочку. Они уже отвергли искусственное происхождение коронавируса. Сторонники различных теорий заговора могут успокоиться.

Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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