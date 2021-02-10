Депутат МГД Мельникова: Инфраструктура для маломобильных москвичей создается на качественно новом уровне

В городе работают над созданием безбарьерной среды

В Москве создание инфраструктуры для маломобильных жителей города вышло на новый уровень, заявила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Она рассказала, что в столице в последние несколько лет было проведено много работ по улучшению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для маломобильных горожан, также параллельно ведется работа по оснащению подъемниками жилых домов.

Депутат подчеркнула, что человек в инвалидной коляске может самостоятельно пойти учиться, найти работу вне дома, даже если метро и каждый этаж в вузе будут оборудованы лифтами и удобными пандусами.

"Гораздо больше трудностей подстерегает его еще до входа в метро, и первая из них - выход из квартиры. Если новые дома строятся уже с учетом требований по созданию безбарьерной среды, то старый жилой фонд, где нет лифтов, а вход в подъезд со ступеньками, нуждается в адаптации к нуждам маломобильных москвичей. В этом году работы по монтажу подъемных платформ будут проведены в 260 подъездах, будут устанавливаться как вертикальные подъемники, так и наклонные. Предпочтение отдается вертикальным подъемным платформам: они более удобны, безопасны: это мини-лифт, который преодолевает расстояние до 4 м. Но оборудовать такое устройство не всегда возможно, поэтому применяются и наклонные конструкции, они монтируются прямо на лестничном марше на специальных стойках", - объяснила Мельникова.

Парламентарий отметила, что установка подъемных устройств должна быть дополнена другими элементами безбарьерной среды. В их число входят удобные поручни и пандусы, а также дистанционно открывающиеся двери в подъездах.

"Для того чтобы подъемное устройство и сопутствующее оборудование появилось в подъезде, где живет инвалид, необходимо подать заявку в органы соцзащиты по месту жительства. Согласие общего собрания жильцов на такие работы не требуется", - напомнила Мельникова.

Она добавила, что, начиная с 2011 года, в столичных подъездах было установлено свыше 1,4 тысяч подъемных платформ для инвалидов-колясочников и оборудованы другие составляющие безбарьерной среды.

"Сегодня инфраструктура для маломобильных граждан в Москве создается на качественно новом уровне: продумывается каждая деталь для того, чтобы человек в коляске был в полной мере интегрирован в общество, мог учиться, строить карьеру, полноценно работать и достойно зарабатывать. Введены квоты для предприятий численностью от 100 человек, согласно которым инвалиды должны занимать не менее 2% рабочих мест. Есть четкое понимание, что инклюзия не может быть половинчатой, частичной. Создавать город, в котором удобно и комфортно, нужно для всех без исключения москвичей", - резюмировала депутат.

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