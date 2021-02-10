Пожар в деревянной школе в Горно-Алтайске сняли на видео

В момент возгорания в здании находились дети

Крупный пожар произошел в вечерней школе в Горно-Алтайске. Огонь моментально охватил двухэтажное деревянное здание. В это время в учебном заведении проходили занятия. Более ста человек, среди них 80 детей, были эвакуированы.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Спасателям удалось локализовать пламя на площади 1000 квадратных метров. Сейчас специалисты МЧС приступили к разбору конструкций.

Устанавливаются причины. По предварительной версии, были нарушены требования безопасности. Пожар начался из-за неправильного использования электрических обогревателей.



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