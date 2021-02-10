Лавров рассказал, чего Запад хочет от России

Страну пытаются сделать площадкой для продвижения сомнительных интересов

Министр иностранных дел Сергей Лавров в День дипломатического работника отметил, что некоторые страны Запада пытаются сделать так, чтобы Россия стала для них удобной площадкой для продвижения интересов в сфере политики, экономики и безопасности.

"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москву хотят сделать "послушной", чтобы та "соглашалась с сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей".

Ранее по итогам встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем Лавров сказал, что России и Евросоюзу стоит договориться о невмешательстве в дела суверенных государств на постсоветском пространстве. При этом министр заметил, что Москва и Брюссель понимают важность развития сотрудничества.

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