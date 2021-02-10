ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров рассказал, чего Запад хочет от России

10:59
  • среда
  • 10 февраля 2021

Страну пытаются сделать площадкой для продвижения сомнительных интересов

Министр иностранных дел Сергей Лавров в День дипломатического работника отметил, что некоторые страны Запада пытаются сделать так, чтобы Россия стала для них удобной площадкой для продвижения интересов в сфере политики, экономики и безопасности.

Путин рассказал о приоритетных задачах российских дипломатов
Лавров назвал Россию гарантом демократичного мироустройства

"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москву хотят сделать "послушной", чтобы та "соглашалась с сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей".

Ранее по итогам встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем Лавров сказал, что России и Евросоюзу стоит договориться о невмешательстве в дела суверенных государств на постсоветском пространстве. При этом министр заметил, что Москва и Брюссель понимают важность развития сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.