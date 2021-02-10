Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Полины Феофановой

У девочки - остеосаркома четвертой стадии

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог семилетней Полине Феофановой из Самары. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки - остеосаркома четвертой стадии. Ей срочно требуется операция. Врачи заменят поражённую бедренную кость на титановый эндопротез, который будет расти вместе с ребёнком и позволит полноценно передвигаться.

За сутки удалось собрать всю необходимую сумму и у семьи теперь есть деньги на лечение. Слова благодарности от мамы Полины:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Выражаем вам слова благодарности за то, что не остались равнодушными к нашему горю и откликнулись на просьбу о помощи. Благодаря вашим добрым сердцам у нас вновь появилась надежда. Мы верим, что лечение пройдет успешно и мы вновь увидим нашу девочку здоровой и активной. Мы верим, что благодаря помощи стольких людей доченька будет снова бегать! Большое вам спасибо! Низкий поклон!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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