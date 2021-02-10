ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Полины Феофановой

10:55
  • среда
  • 10 февраля 2021

У девочки - остеосаркома четвертой стадии

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог семилетней Полине Феофановой из Самары. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки - остеосаркома четвертой стадии. Ей срочно требуется операция. Врачи заменят поражённую бедренную кость на титановый эндопротез, который будет расти вместе с ребёнком и позволит полноценно передвигаться.

За сутки удалось собрать всю необходимую сумму и у семьи теперь есть деньги на лечение. Слова благодарности от мамы Полины:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Выражаем вам слова благодарности за то, что не остались равнодушными к нашему горю и откликнулись на просьбу о помощи. Благодаря вашим добрым сердцам у нас вновь появилась надежда. Мы верим, что лечение пройдет успешно и мы вновь увидим нашу девочку здоровой и активной. Мы верим, что благодаря помощи стольких людей доченька будет снова бегать! Большое вам спасибо! Низкий поклон!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Полина Феофанова
Полина Феофанова
Полина Феофанова
Полина Феофанова
Полина Феофанова
Полина Феофанова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.