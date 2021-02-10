Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Валерии Емельяновой

У девочки - нейробластома левого надпочечника

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Валерии Емельяновой из Кемеровской области.

У двухлетней девочки - нейробластома левого надпочечника. Она перенесла 7 курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. И сейчас, чтобы избежать рецидива, Лере срочно необходима иммунотерапия.

Препарат стоит очень дорого и родителям девочки самим не справиться. Большую часть суммы уже удалось собрать. Но необходимо ещё более одного миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Лере все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Валерии Емельяновой, программа 1137

Видео: репортаж "ТВ Центра" о сборе средств на лечение Валерии Емельяновой:

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