В России резко выросли цены на электронику

Желающим приобрести новые гаджеты придется пересмотреть бюджет

С начала года в России значительно подорожала электроника – цены выросли на 5-20% в зависимости от категории, рассказал руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров.

Он отметил, что рост цен начался еще в 2020 году. Причиной стал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти. Порядка 80% этих составляющих производят в Китае - в первую волну коронавирусной инфекции производство пришлось сократить, а возобновить его объемы пока не получается.

Предполагается, что к апрелю ситуация изменится – сейчас в КНР производство приостановлено из-за новогодних праздников. Однако, здесь многое зависит от введенных ограничений и возможного смягчения санкций против Китая со стороны Соединенных Штатов.

В зависимости от сегмента электроника может подорожать в течение года от 10 до 40%. Сильнее всего рост цен скажется на ноутбуках — от 40 до 50%. Сейчас многие производители отказываются от производства недорогих ноутбуков, поскольку составляющие значительно подорожали. Крупные производители имеют приоритет при получении деталей, а от дефицита страдают производители поменьше.

Что касается смартфонов, то уже существующие модели не должны подорожать минимум до конца марта. Однако стоимость новых моделей может увеличиться после 23 февраля и 8 марта. Подорожание также может коснуться колонок к телефонам и наушников, передают "Известия".

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