СК завел дело о работе в Москве экстремистской организации

Участники с 2017 года собирались на конспиративных квартирах

Следственный комитет возбудил дело о работе в Москве так называемого "Управленческого центра" Свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация), передает РИА "Новости".

Как считает следствие, группа лиц с сентября 2017 года организовала на севере столицы работу подразделения организации. Люди конспиративно собирались в квартире на улице Дыбенко, где изучали религиозную литературу, пропагандирующую учение иеговистов.

Также проводились собрания по видеосвязи.

Сейчас в рамках дела правоохранительные органы проводят обыски по 16 адресам. Задержаны ряд участников и организаторов движения.

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