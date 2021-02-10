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СК завел дело о работе в Москве экстремистской организации

11:20
  • среда
  • 10 февраля 2021

Участники с 2017 года собирались на конспиративных квартирах

Следственный комитет возбудил дело о работе в Москве так называемого "Управленческого центра" Свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация), передает РИА "Новости".

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Как считает следствие, группа лиц с сентября 2017 года организовала на севере столицы работу подразделения организации. Люди конспиративно собирались в квартире на улице Дыбенко, где изучали религиозную литературу, пропагандирующую учение иеговистов.

Также проводились собрания по видеосвязи.

Сейчас в рамках дела правоохранительные органы проводят обыски по 16 адресам. Задержаны ряд участников и организаторов движения.

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