В Госдуме связали слова Борреля о новых санкциях с обидой

Евросоюз готовится ввести ограничительные меры против Москвы
Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в скором времени Евросоюз может ввести против России новые санкции.
"Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды", - приводит слова парламентария RT.
Бальбек добавил, что Борреля огорчила приверженность Москвы собственному пути и ее отказ слушать "команды из Брюсселя".
Как предположил депутат, особенно активно на новых ограничительных мерах будут настаивать страны Балтии и Польша.
Ранее по итогам своего визита в Москву Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят 22 февраля. МИД России уже пообещал ответить на новые ограничения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"