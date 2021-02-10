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В Госдуме связали слова Борреля о новых санкциях с обидой

11:39
  • среда
  • 10 февраля 2021

Евросоюз готовится ввести ограничительные меры против Москвы

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в скором времени Евросоюз может ввести против России новые санкции.

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"Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды", - приводит слова парламентария RT.

Бальбек добавил, что Борреля огорчила приверженность Москвы собственному пути и ее отказ слушать "команды из Брюсселя".

Как предположил депутат, особенно активно на новых ограничительных мерах будут настаивать страны Балтии и Польша.

Ранее по итогам своего визита в Москву Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые антироссийские санкции. Этот вопрос рассмотрят 22 февраля. МИД России уже пообещал ответить на новые ограничения.

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