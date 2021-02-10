Дочь Гузеевой перенесла экстренную операцию на ноге

Девушка находится в больнице

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, что ее 20-летняя дочь Ольга Бухарова попала в больницу, где была экстренно прооперирована. Девушка серьезно повредила коленный сустав.

Гузеева опубликовала в Instagram видео из больницы и часть разговора с травматологом, который проводил операцию. "Она так умудрилась упасть, что, как говорит Николай Николаевич, это еще надо постараться так упасть", - поделилась Гузеева.

Сама Ольга призналась, что падений было не одно, а несколько. "Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и потом еще несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз!" - заявила девушка в своем Instagram-аккаунте.

Она поблагодарила всех, кто переживает за ее здоровье, и добавила, что даже в такой ситуации находятся недоброжелатели. "В очередной раз решила зайти в директ. Всем, кто написал приятности, желаю хорошего дня, и чтобы вы оставались такими же офигенными людьми и подписчиками, люблю! А этот человек, ну вам тоже неплохого дня. Вы же не просто так такой злой, да?" - написала Бухарова.

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