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Двух осиротевших гималайских медвежат спасают в Приморье. Видео

12:04
  • среда
  • 10 февраля 2021

Их нашли в лесу

В Приморье спасли двух гималайских медвежат, оставшихся без матери. Детёнышам нет ещё и недели. Их нашли в лесу сотрудники охотнадзора и отвезли в центр реабилитации. Сейчас о косолапых заботятся зоологи. А когда хищники подрастут и окрепнут, их выпустят на волю.

Весят меньше килограмма, еще слепые и пищат как новорожденные щенки или котята. Но это далеко не домашние питомцы, а настоящие гималайские медведи. Которые в расцвете своих сил будут весить под 150 килограммов.

У сотрудников реабилитационного центра начались бессонные ночи. Два гималайских медвежонка просят есть каждые два часа, а то и чаще. Материнское молоко им заменяют смесью для выкармливания щенков, в нем есть все необходимые витамины для таких малышей 

После обеда - обязательный массаж животиков, чтобы привести в норму пищеварительную систему. В природе медвежат в таком возрасте, конечно же, выкармливает мама. Самка рожает свое потомство во время зимней спячки. И до весны малыши находятся вместе с ней в берлоге. Этих двух мишек сотрудники охотнадзора нашли брошенными в лесу.

"Либо это последствия браконьерской охоты на берлогу, либо последствия лесозаготовок. Может быть такое, что готовили лес, медведица испугалась, убежала. Либо по каким-то другим естественным причинам медведица убежала", - говорит председатель правления центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

Медведи часто попадают в центр реабилитации диких животных. Специалисты спасли и выпустили в дикую природу уже более 40 хищников. Сейчас ветеринары делают все возможное, чтобы в будущем эти малыши тоже вернулись в естественную среду обитания. Под присмотром ученых они будут находиться, как минимум, до весны следующего года.

Охота на гималайских медведей разрешена. Но только до того периода, пока у них не началась зимняя спячка. Ходить на медведя, когда он наиболее уязвим, то есть находится в берлоге, запрещено. Но, к сожалению, именно в это время маленькие медвежата остаются без мам. Ежегодно в центр реабилитации попадает более 10 осиротевших животных.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное Бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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