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Для экс-главы Хабаровского края запросили семь лет колонии

11:58
  • среда
  • 10 февраля 2021

Его обвиняет в растрате 7,5 миллионов рублей

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что гособвинитель попросил приговорить обвиняемого в растрате 7,5 миллионов рублей бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к семи годам колонии общего режима.

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Оглашение приговора запланировано на 16 февраля.

По делу, помимо Ишаева, проходит экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Последний признал вину, Ишаев - нет. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Статья, по которой рассматривается дело, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как считает следствие, Ишаев с 2014 по 2019 год организовал растрату более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть", заключая договоры по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс"на аренду помещения, передает ТАСС.

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