Захарова оценила подходы США к международным проблемам

Тенденции положительные, но делать выводы пока рано

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сейчас Соединенные Штаты в связи с приходом новой администрации формируют свежие подходы к международной повестке.

"Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД. Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни на площадках международных организаций", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Она при этом уточнила, что считает складывающиеся в Штатах тенденции позитивными. Это, в частности, касается возвращения Вашингтона в ряд международных договоров. Но пока, уточнила Захарова, это все же не конкретные шаги.

"Это вопрос времени, и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать", - заключила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что во время визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", но у него ничего не вышло.

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