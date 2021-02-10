ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова оценила подходы США к международным проблемам

12:02
  • среда
  • 10 февраля 2021

Тенденции положительные, но делать выводы пока рано

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сейчас Соединенные Штаты в связи с приходом новой администрации формируют свежие подходы к международной повестке.

Лавров рассказал, чего Запад хочет от России
Захарова заявила, что "истерика" Запада не изменит политику Москвы

"Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД. Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни на площадках международных организаций", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Она при этом уточнила, что считает складывающиеся в Штатах тенденции позитивными. Это, в частности, касается возвращения Вашингтона в ряд международных договоров. Но пока, уточнила Захарова, это все же не конкретные шаги.

"Это вопрос времени, и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать", - заключила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что во время визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", но у него ничего не вышло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.