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Мосгорсуд назначил американскому студенту психиатрическую экспертизу

12:23
  • среда
  • 10 февраля 2021

Ранее тот получил 9 лет колонии за нападение на полицейских

Осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских американскому студенту Тревору Риду назначили психолого-психиатрическую экспертизу, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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Уточняется, что в среду по делу Рида проходило заседание по апелляции на приговор. В суде присутствовал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Инцидент с Ридом произошел в августе 2019 года. Он поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем служебной машины.

Суд установил, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам обвиняемый признался, что выпил водки. Семья Рида настаивала, что доказательства по делу были "сфабрикованы".

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