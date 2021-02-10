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В России упростят получение статуса ИП

12:35
  • среда
  • 10 февраля 2021

Процедура будет занимать несколько минут

В ходе своего выступления в Совете Федерации глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ФНС упростит получение статуса индивидуального предпринимателя. Об этом пишет РИА "Новости".

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Как отметил Егоров, схема будет близка к той, что применяется в случае налогов на профессиональный доход. Процедура будет занимать всего несколько минут.

Уточняется, что налог на профессиональный доход позволяет установить на смартфон приложение "Мой налог" и не посещать налоговые органы. Ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%.

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