В Москве от COVID-19 вылечились еще 3633 пациента

Госпитализировано 782 человека

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил о выздоровлении в Москве еще 3633 человек после прохождения лечения.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 858358. Подтвержден 1441 новый случай заражения, госпитализировано 782 человека, скончались 68 пациентов", - добавили в оперштабе, призвав при симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 14494 случая COVID-19. Это самый низкий показатель с середины октября. Общее число инфицированных с учетом новых данных - 4012710.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"