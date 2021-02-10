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В Москве от COVID-19 вылечились еще 3633 пациента

12:40
  • среда
  • 10 февраля 2021

Госпитализировано 782 человека

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил о выздоровлении в Москве еще 3633 человек после прохождения лечения.

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"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 858358. Подтвержден 1441 новый случай заражения, госпитализировано 782 человека, скончались 68 пациентов", - добавили в оперштабе, призвав при симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 14494 случая COVID-19. Это самый низкий показатель с середины октября. Общее число инфицированных с учетом новых данных - 4012710.

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