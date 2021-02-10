Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны для обучения

Маленький экран гаджетов не подходит для этого

Новые санитарные правила запрещают использовать личные мобильные телефоны в образовательных целях, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "НЦЗД" Минздрава России Владислав Кучма заявил, что порядка 70-80% детей в процессе обучения используют смартфоны, однако это является самым неблагоприятным средством для поиска информации и обучения. Дело в маленьком размере экрана. По словам специалиста, минимальным для таких целей является экран размером 12 дюймов.

"Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы", - заявила Шевкун.

Она добавила, что новые правила не касаются планшетов и ноутбуков - их все еще можно использовать в образовательных целях, передает РИА Новости.

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